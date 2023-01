Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Rhein-Pfalz-Kreis) Unfall mit Personenschaden

Heßheim (ots)

Am 18.01.2023, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 89-Jähriger Mann mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Heßheim in Fahrtrichtung L453 und wollte an der dortigen Kreuzung nach links abbiegen. Hierbei missachtete der Senior die Vorfahrt einer 29-jährigen PKW Fahrerin und kollidierte mit dieser im Kreuzungsbereich. Die PKW Fahrerin war leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 89-Jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Unfallbeteiligte stammen aus der Verbandgemeinde Lambsheim-Heßheim. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR Schaden. Die Kreuzung war infolge der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt.

