Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Deutsch-französische Streifenbesatzungen im Einsatz

Kehl (ots)

Im Rahmen einer schwerpunktmäßigen Kooperation wurden die Beamten des Polizeireviers Kehl am vergangenen Wochenende durch insgesamt vier Kolleginnen und Kollegen der Police Nationale aus dem benachbarten Ausland unterstützt. In der Nacht von Freitag auf Samstag sowie in der Folgenacht konnten die binationalen Einheiten dadurch unter anderem gezielt in Situationen eingesetzt werden, in welchen französische Staatsangehörige involviert waren.

Entsprechend wurde in den frühen Samstagmorgenstunden ein junger Mann in der Königsberger Straße einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Franzosen wurden in einer mitgeführten Tasche mehrere Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Er musste in der Folge eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Am frühen Sonntagmorgen wurden die grenzüberschreitenden Streifenbesatzungen zu einer Auseinandersetzung in einem Club in der Siemensstraße beordert. Hier soll es kurz nach 5 Uhr zu handfesten Unstimmigkeiten zwischen einem französischen Gast und einem Türsteher gekommen sein. Letzterer steht im Verdacht, den alkoholisierten Besucher mit einem Schlagstock verletzt zu haben. Grund dafür soll der Umstand gewesen sein, dass der Gast trotz eines ausgesprochenen Betretungsverbotes wieder Zutritt zu den Räumlichkeiten begehrte. Während die französischen Kollegen die Versorgung des Verletzten organisieren konnten, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Das Polizeipräsidium Offenburg und speziell die Beamten des Polizeireviers Kehl führen bereits seit vielen Jahren in unterschiedlichen Formen Kooperationen mit den französischen Kollegen durch. Zu besonderen Anlässen oder in Zeiten, in denen mit einem höheren Einsatzaufkommen zu rechnen ist, kann dies auch im Rahmen des täglichen Dienstes sinnvoll sein. In diesem Zusammenhang wird gemeinsam mit den benachbarten Sicherheitsbehörden fortlaufend geprüft, inwieweit eine Intensivierung dieser Zusammenarbeit auch in Zukunft angestrebt werden kann.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell