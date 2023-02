Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach schwerem räuberischen Diebstahl Haftbefehle erlassen

Kehl (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen schwerem räuberischen Diebstahl müssen sich seit Samstagnachmittag zwei 25-Jährige auseinandersetzen. So soll einer der beiden Männer am Samstag gegen 15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Kehler Hauptstraße Parfum im Wert von rund 400 Euro eingesteckt haben und im Begriff gewesen sein, das Geschäft zu verlassen. Dabei wurde der Mittzwanziger von einem Ladendetektiv gestellt und aufgehalten, was er durch Schläge gegen den Detektiv zu verhindern versuchte. Sein gleichaltriger mutmaßlicher Mittäter soll sodann dem Komplizen zu Hilfe geeilt sein und mit einem Schirm auf den Angestellten eingeschlagen haben. Nach einer Flucht konnten beide Tatverdächtigen festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen leistete der erste Tatverdächtige massiven Widerstand gegen die einschreitenden Beamten und verletzte hierdurch zwei von ihnen. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg folgend, wurden am Sonntag durch einen Haftrichter Haftbefehle erlassen, die jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt werden konnten.

/rs

