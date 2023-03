Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte nach Schulwegunfall

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unachtsamkeit beim Überqueren der Fahrbahn hatte am Dienstagmorgen zwei leicht Verletzte nahe einer Schule An der Münzenbach zur Folge. Ein 9-Jähriger hatte ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn überqueren wollen und stieß dabei mit einem 62-jährigen Radfahrer zusammen, der trotz Ausweichmanöver eine Kollision nicht mehr vermeiden konnte. Der Schuljunge stürzte dabei zu Boden und verletzte sich dabei an der Lippe. Der Radfahrer verletzte sich an der Hand. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

