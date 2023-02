Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Imbiss scheitert

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße; Tatzeit: 26.02.23, 03.00 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag machte sich ein noch unbekannter Einbrecher an der Eingangstür eines Imbissbetriebes an der Dingdener Straße zu schaffen. Der Versuch, die Tür aufzuhebeln, scheiterte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

