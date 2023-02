Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Ampel beschädigt

Groß Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, Dorfstraße; Entdeckungszeit: 27.02.2023, 02.40 Uhr;

Den Mast einer Ampel hat ein Unbekannter in Groß Reken bei einem Unfall aus der Verankerung gerissen. Der Verursacher flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen dürfte dieser in der Nacht zum Montag auf der Dorfstraße in Richtung Klein Reken unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell