Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall mit hohem Sachschaden auf BAB 1

BAB 1, AS Hasborn (ots)

Auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Saarbrücken ist es in Höhe der Anschlussstelle Hasborn am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein LKW-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die genannte Strecke, als er plötzlich bemerkte wie sein Anhänger auf dem abfälligen Gelände ins Schleudern geraten ist. Sämtliche Versuche des Fahrers den LKW zum Stehen zu bringen sind fehlgeschlagen, sodass der Anhänger weiter ins Schleudern geriet und mit der rechten sowie der Mittelleitplanke kollidierte. Dabei sind noch Teile des LKW abgerissen, sodass erhebliche Schäden an Fahrzeug, Anhänger und Ladung entstanden sind. Darüber hinaus wurden auch einige Teile der Leitplanke beschädigt, sodass der Gesamtschaden sich im sechsstelligen Bereich bewegt. Die BAB muss zeitweise voll gesperrt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell