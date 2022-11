LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Suche nach dem vermissten Zsolt Kallai

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein bislang noch unbekannter Dieb verschaffte sich in der Zeit vom 30.10.2022 bis zum 02.11.2022 Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kanalstraße in Gera. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, entwendete er daraus unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld, bevor ihm die Flucht gelang. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der ...

