Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Mundenheimer Straße

Ludwigshafen (ots)

An der Einmündung Schumannstraße / Mundenheimer Straße kam es am 16.03.2023, gegen 07:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Eine 20-Jährige missachtete beim Abbiegen von der Schumannstraße in die Mundenheimer Straße die Vorfahrt eines 59-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und wurden abgeschleppt. Der 59-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen am Bein. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes lehnte er jedoch ab. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

