POL-PPRP: Präventionstheater in der Volkshochschule

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochabend (15.03.2023) gerieten zwei Männer in einer Pizzeria in der Sternstraße in Streit. Dieser verlagerte sich vor die Pizzeria. Dort geriet die Auseinandersetzung außer Kontrolle und ein 42-Jähriger verletzte einen 41-jährigen mit einem Messer am Oberkörper. Eine Lebensgefahr wurde später im Krankenhaus ausgeschlossen. Der Täter wurde vor Ort durch Polizeikräfte vorläufig ...

