POL-PPRP: Trickdiebe stehlen Handy und Bankkarte

Ludwigshafen (ots)

Am späten Mittwochabend (15.03.2023), gegen 22:45 Uhr, sprachen zwei unbekannte Männer einen 61-Jährigen in der Roonstraße an. Diese fragten nach einer Zigarette, woraufhin sich ein Gespräch entwickelte. Bei der Verabschiedung umarmte einer der Täter den 61-Jährigen. Erst später bemerkte er das Fehlen seines Mobiltelefons und seiner Bankkarte. Zu den Tätern liegen folgende Personenbeschreibungen vor. Ein Täter soll etwa 25 Jahre alt, 175cm groß gewesen sein und dunkle Haare, einen Dreitagebart sowie dunkle Kleidung getragen haben. Der zweite Täter soll 25 Jahre alt, etwa 190cm groß und mit heller Jeansjacke und dunkler Jeans bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

