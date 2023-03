Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrüger erbeuten Bargeld

Ludwigshafen (ots)

Ein Senior aus der Vorderen Burgstraße erhielt am 15.03.2023 gegen 15:00 Uhr einen Anruf einer Frau. Diese erklärte, dass sein Sohn einen Unfall verursacht und dabei eine Person getötet habe. Für dessen Freilassung forderte die Frau eine hohe Kaution. Die Übergabe mehrerer tausend Euro erfolgte schließlich gegen 16:30 Uhr in der Vorderen Burgstraße an eine Frau. Zu ihr liegt eine Personenbeschreibung vor. Sie soll etwa 175cm groß, schulterlange glatte Haare und eine dunkle Winterjacke getragen haben. Da die Anzeigenerstattung bei der Polizei nur kurz nach der Übergabe erfolgte, wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die Täterin konnte jedoch nicht angetroffen werden. Falls Ihnen verdächtige Personen im Bereich der Vorderen Burgstraße oder in den angrenzenden Straßen aufgefallen sind, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

