POL-PPRP: Trickdiebe bestehlen 85-Jährige

Am Mittwochvormittag (15.03.2023) verwickelten zwei unbekannte Täterinnen eine 85-Jährige vor einem Geschäft in der Schillerstraße in ein Gespräch. Währenddessen konnten die Frauen ihr unbemerkt den Geldbeutel aus der Tasche stehlen. Zu den beiden Täterinnen ist folgendes bekannt. Sie sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt, 160-165cm groß und von normaler bis schlanker Statur gewesen sein. Beide sollen lange dunkel Steppmäntel getragen haben. Sofern Sie sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

