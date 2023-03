POL-PPRP: Ladendieb leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (14.03.2023) kam es zu einem Ladendiebstahl in der Rhein-Galerie. Ein unbekannter Täter packte Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro in seine mitgeführte Sporttasche. Beim Verlassen des Geschäfts versuchte eine Mitarbeiterin den Mann aufzuhalten. Der Täter stieß die Frau jedoch zur Seite und flüchtete in unbekannte Richtung. Durch den Stoß erlitt sie leichte ...

mehr