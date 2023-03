Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 86-Jähriger ausgeraubt

Ludwigshafen (ots)

Dienstagmittag (14.03.2023), gegen 14:40 Uhr, raubten drei unbekannte Täter den Geldbeutel eines 86-Jährigen in der Seydlitzstraße, als dieser gerade die Haustür aufschließen wollte. Danach ergriffen alle drei Täter die Flucht in Richtung Mundenheimer Straße. Lediglich zu einem der Täter ist eine Personenbeschreibung bekannt. Er soll zwischen 30 - 40 Jahre alt, 175cm groß, dunkelhaarig, kräftig und dunkel gekleidet gewesen sein. Der Geschädigte blieb unverletzt. Sofern Sie Zeuge der Tat wurden oder weitere Angaben zu den Tätern machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell