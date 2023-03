Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte verletzen 18-Jährigen mit Messer

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (13.03.2023) gegen 18:45 Uhr gingen zwei unbekannte Jugendliche einen 18-Jährigen im Bereich der Berliner Straße / Dammstraße in Ludwigshafen an. Sie verletzten den jungen Mann mittels Messer oberflächlich im Bereich des Oberkörpers. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Durch starke Polizeikräfte wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, dabei konnten die Tatverdächtigen nicht angetroffen werden. Zur Beschreibung der zwei Täter ist nur bekannt, dass es sich um Jugendliche gehandelt haben soll und diese dunkel gekleidet waren. Sofern Sie Zeuge der Tat waren und weitere Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell