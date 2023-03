Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Smartphone aus Jackentasche gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (13.03.2023) zwischen 08:45 Uhr und 09:00 Uhr kaufte eine 50-jährige Frau in einem Supermarkt in der Otto-Stabel-Straße ein. Ein unbekannter Täter stahl das Handy der Dame unbemerkt aus ihrer Jackentasche. Täterhinweise sind derzeit nicht bekannt. Sofern Ihnen im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind oder Sie genaue Angaben zum Täter machen können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen: - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zu den Betroffenen und schauen eher nach der Tasche oder Rucksack. - Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu nahekommen wollen. - Tragen Sie Ihr Smartphone, Geld, Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen sie irgendwo auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell