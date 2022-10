PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: POL-RTK: Einladung an Vertreterinnen und Vertreter der Medien: +++ Eröffnung Polizeizentrum Taunusstein +++

Bad Schwalbach (ots)

Der Bezug des neuen Polizeizentrums in der Hahner Mitte ist ein weiterer Zugewinn für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Taunusstein. Neben dem Polizeiposten Taunusstein hat der Regionale Verkehrsdienst sowie die Regionale Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Rheingau-Taunus mit 35 Bediensteten das moderne Dienstgebäude auf einer Fläche von rund 1.500 Quadratmetern bezogen. Die Polizeipräsenz im Großraum Taunusstein wird dadurch spürbar erhöht. Die Polizei ist somit für die Bürgerinnen und Bürger als Ansprechpartnerin in zentraler Lage noch besser erreichbar. Zusammen mit dem Staatsminister des Innern des Landes Hessen, Peter Beuth, und dem Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Westhessen, Felix Paschek, wird der Bürgermeister von Taunusstein, Sandro Zehner, das Polizeizentrum eröffnen. Die Eröffnung findet am Dienstag, dem 01. November 2022 um 13:00 Uhr im Polizeizentrum Taunusstein, Aarstraße 133, 65232 Taunusstein, statt. Zu diesem Termin sind interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich eingeladen. Anmeldungen werden bis Freitag, 28.10.2022, 15:00 Uhr, an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westhessen per E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de erbeten.

