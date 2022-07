Polizei Aachen

POL-AC: Drogenplantage: Kleiner Hinweis, großer Erfolg

Bild-Infos

Download

Aachen/Linnich (ots)

An Blumenerde ist nichts verdächtig. Sie zu transportieren ist auch nicht verboten. Aber die Ermittler vom Aachener Drogenkommissariat wissen, dass man mit Blumenerde nicht nur Geranien zum Wachsen bringt.

Zwei Männer haben sich im September vergangenen Jahres bei einer Verkehrskontrolle mit einer großen Ladung Blumenerde verdächtig gemacht. Eigentlich war den Männern nichts vorzuwerfen. Aber die Umstände kamen den Beamten komisch vor. Sie gingen der Sache nach und stießen damit umfangreiche Ermittlungen an, die gestern Vormittag (07.07.22) mit einem großen Einsatz in Linnich ihren Höhepunkt fanden. Insgesamt 580 Cannabispflanzen stellte die Kripo in einem Wohngebiet sicher. Der Verkehrswert der Drogen liegt im sechsstelligen Bereich. Auch Spezialeinheiten der Polizei waren an dem Einsatz beteiligt.

Zwei Männer im Alter von 41 und 31 Jahren wurden festgenommen und sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen illegalem Anbau und Handel von Cannabis verantworten.

Das Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell