Polizei Aachen

POL-AC: Zusammenstoß mit Bagger: Fußgängerin schwer verletzt

Aachen (ots)

Bei einem Unfall mit einem Bagger ist eine Frau gestern Nachmittag (07.07.2022) in der Innenstadt schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau gegen 14 Uhr die Peterstraße aus Richtung Adalbertstraße in Richtung Ursulinerstraße überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 44-jähriger Baggerfahrer in Schrittgeschwindigkeit auf der Adalbertstraße und wollte auf die Peterstraße abbiegen. Die 72-jährige Aachenerin wurde von einem der Vorderreifen des Baggers am Bein erfasst. Durch das sofortige Aufstellen der Baggerschaufel konnte das Fahrzeug angehoben und die Frau mithilfe einiger Passanten befreit werden. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Der Fahrer des Baggers aus Stolberg erlitt einen Schock.

Die Peterstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt. (sw/sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell