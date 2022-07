Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Aufbrecher erbeutet Geldbörse

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Mittwochmorgen, 20.07.2022, bemerkte ein Bielefelder das Fehlen seines Portemonnaies aus seinem aufgebrochenen Fahrzeug.

Ein Bielefelder parkte seinen Kia Stonic am Samstagabend gegen 21:30 Uhr in der Wörthstraße. Gegen 03:00 Uhr am Mittwoch nahmen Anwohner ein Knallgeräusch wahr. Gegen 07:15 Uhr stellten Zeugen die eingeschlagene Scheibe an dem PKW fest. Der oder die Täter hatten aus einem Seitenfach des Fahrzeugs die Geldbörse des Bielefelders gestohlen.

Die Polizei erinnert: Lassen sie keine Wertsachen - weder offen sichtbar noch versteckt - im Fahrzeug zurück! Einbrecher kennen die Verstecke, geben Sie ihnen keine Chance!

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

