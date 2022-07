Polizei Bielefeld

POL-BI: Gewaltsam Alkohol gestohlen - Zeuge verrät Täter

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Oldentrup-

Einer von zwei Dieben wendete am Montag, 18.07.2022, in einem Supermarkt gegen eine Angestellte Gewalt an. Nachdem dem Duo zunächst mit zwei gestohlenen Flaschen Alkohol die Flucht gelang, meldete ein Zeuge die Tat.

Ein Zeuge rief Montagabend die Polizei zur Straße Niedernholz. Er berichtete den Beamten, dass er gesehen habe wie zwei Männer gegen 20:00 Uhr den Supermarkt an der Oldentruper Straße mit zwei gestohlenen Flaschen Alkohol verließen. Als eine Mitarbeiterin des Geschäftes einen der Diebe festhielt, schlug dieser ihr auf den Arm. Die Angestellte ließ den Täter los und das Duo flüchtete mitsamt der Beute. Der Zeuge folgte ihnen und sah, wie die Männer die Flaschen in einem Busch versteckten. Daraufhin rief er die Polizei, übergab das Diebesgut und zeigte den Beamten die zwei Täter. Gegen die zwei 27-jährigen Bielefelder wurde ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl eingeleitet.

