Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl

Am Dienstag, den 17. Mai 2022, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse einer 25-jährigen Lohnerin, während sie sich in einem Supermarkt in der Keetstraße befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Goldenstedt - Fahrraddiebstahl

Am Montag, den 16. Mai 2022, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen ein auf einem Grundstück in der Hauptstraße abgestelltes Fahrrad einer 44-jährigen Frau aus Goldenstedt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Damme - Fahrraddiebstahl

Am Montag, den 16. Mai 2022, in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen ein E-Bike sowie ein Mountainbike einer 43-jährigen Frau aus Damme aus einem Carport in der Straße Auwinkel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Montag, den 16. Mai 2022, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr, entwendeten unbekannte Personen ein am Bahnhof abgestelltes Fahrrad eines 55-jährigen Mannes aus Goldenstedt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-9430 entgegen.

Damme - Fahrraddiebstahl

Am Montag, den 16. Mai 2022, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen ein E-Bike sowie ein Fahrrad eines 46-jährigen Mannes aus Damme aus einer Garage im Fredholt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, den 16. Mai 2022, 18:00 Uhr, und Dienstag, den 17. Mai 2022, 06:45 Uhr, beschädigten unbekannte Personen eine Fensterscheibe eines Firmengebäudes in der Straße Am Südfeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Holdorf - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 17. Mai 2022, wurde während einer Verkehrskontrolle in der Straße Zum Hansa-Center festgestellt, dass ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Lohne einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum gefahren ist, ohne die dafür notwendige Fahrerlaubnis zu besitzen. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe genommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 17. Mai 2022, um 08:25 Uhr, kam eine 25-jährige Frau aus Kalefeld mit ihrem Sattelzug, beladen mit Gülle, auf der Landesstraße 843 von der Straße ab und kippte in den Vorgarten einer 85-jährigen Frau. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht. Die geladene Gülle lief aus. Die freiwillige Feuerwehr aus Lüsche war vor Ort im Einsatz.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 17. Mai 2022, um 17:47 Uhr, kam es auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall. Beim Überqueren der Lohner Straße in Richtung Münsterstraße übersah eine 26-jährige Fahrradfahrerin einen auf der Lohner Straße fahrenden 50-jährigen Fahrzeugführer aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fahrradfahrerin leicht verletzte.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 17 Mai 2022, um 16:50 Uhr, kam es auf der Marienstraße zum Zusammenstoß von zwei sich begegnenden Fahrzeugen. Bei dem Zusammenstoß prallten die Seitenspiegel aneinander. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

