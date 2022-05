Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel- Sachbeschädigung an Grundschule Zwischen Freitag, den 13.Mai 2022, gegen 15.30 Uhr und Montag, den 16.Mai 2022, um 06.50 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Eingangstür der Grundschule an der Friesoyther Straße mit Farbe beschmiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499-922200 entgegen. ...

