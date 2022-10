PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: POL-RT: +++ Einbrecher in Niedernhausen +++ Einbrecher machen in Idstein Beute +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher in Niedernhausen

Niedernhausen, Fichtenstraße, Erlenweg,

24.10.2022 19:00 Uhr - 25.10.2022 09:15 Uhr, 25.10.2022 19:26 Uhr,

(mas) In der Nacht auf Montag sowie am Montagabend waren Einbrecher sowohl in der Fichtenstraße, als auch im Erlenweg in Niedernhausen unterwegs. In der Fichtenstraße konnten sich die unbekannten Täter über eine Balkontür Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrparteienhaus verschaffen und in das Innere der Räumlichkeiten vordringen. Es war den Tätern möglich, Wertsachen in einem mittleren vierstelligen Bereich ausfindig zu machen und zu entwenden. Sie blieben bei ihrer Flucht unentdeckt. Anders war es im Erlenweg, wo Nachbarn die Alarmanlage des Wohnhauses wahrnahmen und die Polizei verständigten. Die Täter konnten noch vor dem Eintreffen der Beamten von der Örtlichkeit fliehen, machten allerdings keine Beute. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

2. Einbrecher machen in Idstein Beute

Idstein, Kirchweg,

25.10.2022, 15:30 Uhr - 21:45 Uhr,

(mas) Am Dienstagabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Kirchweg in Idstein ein. Im Schutz der Dunkelheit begaben sie sich auf das Grundstück der Geschädigten, konnten an einer schlecht einsehbaren Stelle ein Fenster aufhebeln und in das Wohnhaus einsteigen. Nachdem die Täter das gesamte Wohnhaus nach Wertsachen durchsucht hatten, konnten sie nach aktuellen Erkenntnissen mit Stehlgut in einem mittleren dreistelligen Bereich flüchten. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler unter 06124/7078-0 entgegen.

