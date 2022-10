PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: POL-RT: +++ Terrassenfenster aufgehebelt +++ Wohncontainer aufgebrochen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Terrassenfenster aufgehebelt,

Niedernhausen, Fichtenstraße, 23.10.2022 18:00 Uhr - 24.10.2022, 16:50 Uhr (mas) Zwischen Sonntag 18:00 Uhr und Montag 16:50 Uhr schlugen Einbrecher in Niedernhausen zu. Im aktuellen Fall waren die Täter in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fichtenstraße erfolgreich. Nachdem sie die Terrassentür aufhebelten konnten sie in der Wohnung Wertsachen in noch unbekannter Höhe erbeuten. Es entstand Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Die Regionale Ermittlungsgruppe hat ihre Arbeit aufgenommen und bittet, dass sich Menschen mit Hinweisen an die zuständigen Ermittler unter der Rufnummer 06124/7078-0 wenden.

2. Wohncontainer aufgebrochen,

Geisenheim, Rüdesheimer Straße, 23.10.2022, 18:00 Uhr - 24.10.2022, 06:00 Uhr (mas) In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in einen zur Lagerung genutzten Wohncontainer in der Rüdesheimer Straße in Geisenheim ein. Den Tätern war es möglich, nachdem sie das gesicherte Tor zu dem städtischen Gelände überwanden, die Zugangstür zu dem dort abgestellten Wohncontainer aufzubrechen. Im Inneren konnten sie dann Stehlgut im Wert von geschätzt 500,00EUR an sich nehmen und unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer 06722/9112-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell