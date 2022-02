FW-DO: Buche fällt auf Hühnerstall

Feuerwehr Dortmund

Das Sturmtief Ylenia machte auch vor den Toren Dortmunds nicht halt. So alarmierten besorgte Bürger die Feuerwehr zu einer Kleingartenanlage am Burgholz in Eving. Dort hatte das Sturmtief eine stattliche Buche zu Fall gebracht. Diese begrub mit ihrer riesigen Krone einen Hühnerstall mit zusammen sieben Hühnern unter sich.

Die Feuerwehr kämpfte sich durch die Baumkrone bis zum Hühnerstall vor und fand dort zum Glück alle Tiere wohlauf an. Der Stall war aber derart in Mitleidenschaft gezogen, dass ein sicherer Verbleib der Tiere hier nicht gegeben war. Zum Glück befand sich auf dem Grundstück noch ein zweiter, zurzeit ungenutzter Stall. Dieser konnte schnell durch die Besitzerin hergerichtet werden und der Umzug der Hühner mit Hilfe eines Nachbarn und der Feuerwehr erfolgen. Vor lauter Aufregung legte eines der Hühner sogar ein Ei.

Im Einsatz 6 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 (Eving)

