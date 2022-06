Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gleich zwei Brände durch Selbstentzündung

Sonneberg (ots)

Am Dienstag gegen 17:45 Uhr kam es zu einem Flächenbrand am alten Bahnhof in Sonneberg. Dabei verbrannten etwa 40 Quadratmeter Wiese. Mehrere Feuerwehrleute kamen zu Einsatz. Laut deren Einschätzung war eine Selbstentzündung durch herumliegende Scherben und Flaschen ursächlich für den Brand. Gegen 19:15 Uhr musste die Feuerwehr erneut ausrücken, da ein Feuer in der Dammstraße in Sonneberg ausgebrochen war. Auch hier wird von Selbstentzündung ausgegangen. Gegen 19:30 Uhr hatten die Kameraden der Feuerwehr ihre Löscharbeiten beendet.

