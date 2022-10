Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw in Vollbrand

Bild-Infos

Download

Venningen (ots)

Am Montagabend, den 24.10.2022, kam es gegen 20 Uhr zu einem Pkw-Brand auf einem Feldweg neben der K6 zwischen Edenkoben und Venningen. Ein Fiat Doblo brannte vollständig aus. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren der VG Edenkoben zügig gelöscht werden. Zu einem Personenschaden kam es zum Glück nicht. Wieso der Pkw brannte ist bisher nicht bekannt. An dem Pkw waren keine Kennzeichen mehr angebracht. Ein Zeuge konnte beobachten, wie zwei männliche Personen von dem brennenden Pkw wegrannten. Ob der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt wurde oder ob es sich um einen technischen Defekt handelte, ist bisher noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben, entweder telefonisch unter der 06323 955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de, zu melden.

