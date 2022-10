POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitsmessung

Lustadt (ots) - Kupferkabel entwendeten bislang unbekannte Täter, als sie in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Lagerhalle in der Straße Auf der Weide in Lustadt einbrachen. Zum Abtransport des Diebesguts dürfte ein größeres Fahrzeug eingesetzt worden sein. Von einem Nachbarn wurde im Tatzeitraum ein roter Fiat Ducato gesehen. Wer kann Hinweise zu einem roten Fiat Ducato geben? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im dortigen Industriegebiet ...

