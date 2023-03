POL-PPRP: Internetbekanntschaft entpuppt sich als Betrüger

Speyer (ots) - Am Montag (13.03.2023) gegen 18:10 Uhr meldeten Zeugen einen Mann mit heruntergelassener Hose auf der Straße im Renngraben in Speyer, der sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte. Eine unmittelbar eintreffende Polizeistreife erblickte den 37-jährigen Tatverdächtigen auf einem Fahrrad, woraufhin dieser umgehend die Flucht ergriff. Nach einer ...

