POL-OS: Melle: Zigarettenautomatensprengung - Zeugen gesucht

Hagen a.T.W. (ots) - In den letzten sieben Tagen ereigneten sich mehrere Einbrüche in Hagen. In der Nacht des 21.12.22 auf den 22.12.22. zwischen 20:50 Uhr und 06:50 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam in ein Geschäft an der "Schulstraße" ein und durchsuchte dies nach Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. In der gleichen Nacht versuchten Unbekannte in der Zeit von 22:15 Uhr bis 05:00 Uhr in ...

