Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Erfolgreiche Suche nach abgängiger Person

Merzen (ots)

Ein Polizeihubschrauber kreiste am Dienstagabend über dem Ortsteil Döllinghausen, Grund dafür war die Suche nach einer abgängigen Person. Ein 85-jähriger Mann war entgegen seiner Gewohnheiten nicht bis zum Einbruch der Dunkelheit nach Hause zurückgekehrt. Angehörige und Nachbarn hatten sich frühzeitig auf die Suche gemacht, leider ergebnislos. Schließlich wurde die Polizei in die Suche eingeschaltet. Die winterlichen Witterungsverhältnisse begründeten eine potenzielle Lebensgefahr für den Senioren. So wurde neben bodengebundenen Einsatzkräften auch aus der Luft nach dem Mann gesucht. Letztlich entdeckten Nachbarn den Gesuchten an einem landwirtschaftlichen Gebäude, er befand sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden.

