LPI-NDH: Feld stoppt Autofahrerin

Sondershausen (ots) - Mit über 2 Promille befuhr ein 18-jähriger Autofahrer in seinem Audi A3, am Sonntagnachmittag, die Erfurter Straße. Zeugen beobachteten den Mann, wie er offensichtlich angetrunken, in sein Auto stieg und informierten die Polizei. Die Polizisten stoppten den Audi in Bebra. Er musste mit zur Blutentnahme und sein Auto stehen lassen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

