Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendieb verletzt Mitarbeiterin auf Flucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (14.03.2023) kam es zu einem Ladendiebstahl in der Rhein-Galerie. Ein unbekannter Täter packte Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro in seine mitgeführte Sporttasche. Beim Verlassen des Geschäfts versuchte eine Mitarbeiterin den Mann aufzuhalten. Der Täter stieß die Frau jedoch zur Seite und flüchtete in unbekannte Richtung. Durch den Stoß erlitt sie leichte Schmerzen am Arm. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Durch Polizeikräfte wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dabei konnte der Täter nicht angetroffen werden. Zur Beschreibung des Täters ist nur bekannt, dass er 25-35 Jahre alt sowie dunkelhaarig gewesen sein und eine dunkle Jacke getragen haben soll. Sofern Sie weitere Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell