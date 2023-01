Polizei Köln

POL-K: 230118-2-K Mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Dienstagabend (17. Januar) einen mutmaßlichen Einbrecher auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens in Köln-Dellbrück festgenommen. Der 39-Jährige war gegen 22 Uhr beim Überklettern des Zauns von Überwachungskameras des Unternehmens erfasst worden. Beim Eintreffen der Polizei hatte er Werkzeuge und Fahrräder bereits zum Abtransport bereitgelegt. Die vermeintliche Beute verblieb vor Ort beim Eigentümer des Unternehmens. Der aus Kasachstan stammende Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ki/de)

