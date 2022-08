Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:10 Uhr fuhr ein 31-jähriger BMW-Lenker die Robert-Franck-Allee in Richtung Grünbühl und überholte hier einen langsam und mit unsicherer Fahrweise fahrenden Hyundai. Dessen Lenker setzte dann wiederum auf Höhe des Übergangs zur Aldinger Straße in einer Rechtskurve zum Überholen an, scherte jedoch zu früh wieder ein und beschädigte den BMW an der vorderen linken Seite. Anschließend entfernte sich der Hyundai-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der 31-jährige konnte dem Fahrzeug noch über die Königinallee und den Paulusweg in die Erich-Schmid-Straße folgen, bis er die Verfolgung abbrach. Der Hyundai-Lenker flüchtete dann weiter in die Hohenzollernstraße in Richtung Kornwestheim. Das Kennzeichen des Hyundai konnte durch den BMW-Fahrer abgelesen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass der 17-jährige Sohn der Fahrzeughalterin mit dem Fahrzeug unterwegs war. Der Sohn verfügt über keine Fahrerlaubnis und stand unter alkoholischer Beeinflussung. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt insgesamt rund 6.000 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten oder während der Verfolgung geschädigt wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter 07141 185353 zu melden.

