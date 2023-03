Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbruch in Autohaus

Freiburg (ots)

Unbekannte hebelten am Sonntag, 12.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr, eine Seitentür auf um in die Geschäftsräume eines Autohauses in der Lörracher Straße zu gelangen. Mehrere Büroräume wurden durchsucht. Hier ist noch nicht bekannt, was aus dem Autohaus entwendet wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell