POL-FR: Lörrach: Unfall im Kreisverkehr - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Samstag, 11.03.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 12.10 Uhr bis 12.50 Uhr, wurde auf dem Bahnhofsplatz ein graues Pedelec der Marke Diamant entwendet. Das Pedelec war an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.700 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de ...

