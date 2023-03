POL-FR: Lörrach: Pedelec auf Bahnhofsplatz entwendet

Freiburg (ots) - Unbekannte drückten am Samstag, 11.03.2023, gegen 05.40 Uhr, ein Fenster ein, um in ein Outletgeschäft in der Schopfheimer Straße zu gelangen. Aus dem Geschäft wurden wohl zwei Geldkassetten entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

mehr