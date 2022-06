POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.06.2022

Goslar (ots) - Goslar - Pkw zerkratzt Am Montag, 06.06.2022, zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Beifahrertür eines schwarzen Hyundai Tucson mit Goslarer Zulassung. Dieser war im genannten Zeitraum in der Straße Am Hüttenberg in Oker abgestellt. Die Schadenshöhe wird nach ersten Ermittlungen auf 1.500 Euro geschätzt. ...

