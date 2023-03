Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim am Rhein: Leiter auf Autobahn verloren - mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.03.2023, gegen 15.35 Uhr, verlor auf der Autobahn A 5, zwischen der Anschlussstelle Hartheim am Rhein und Bad Krozingen, ein unbekannter Fahrer eine Metallleiter von seinem Fahrzeug. Die Leiter blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen und wurde von mehreren Fahrzeugen überfahren. Dadurch wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Verkehrsteilnehmer, welche Hinweise zu dem Fahrzeug, welches die Leiter verlor, geben können. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um ein Handwerkerfahrzeug handeln.

