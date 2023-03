Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Autofahrerin überschlägt sich - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen hat eine 26-jährige Frau den Überschlag ihres Autos am Samstagabend, 11.03.2023, auf der Kreisstraße 6599 bei Stühlingen-Mauchen überstanden. Gegen 22:15 Uhr soll ein Tier die Fahrlinie der in Richtung Oberen Alp fahrenden Autofahrerin gequert haben. Beim Ausweichen kam die Frau von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Bachbett. Die leicht verletzte Frau konnte sich selbst befreien und wurde in einer nahen gelegenen Gaststätte von Ersthelfern versorgt. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell