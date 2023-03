POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unbekannte sägen Holzpfähle auf Spielplatz ab - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 12.03.2023, sind in der Bahnhofstraße in Laufenburg geparkte Fahrzeuge von Unbekannten mutwillig beschädigt worden. An den betroffenen Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen. Bislang wurden sieben demolierte Autos bekannt. Die Spur der Vandalen zog sich von der Bahnhofstraße bis zur ...

mehr