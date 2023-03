Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Vandalismus in der Bahnhofstraße - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 12.03.2023, sind in der Bahnhofstraße in Laufenburg geparkte Fahrzeuge von Unbekannten mutwillig beschädigt worden. An den betroffenen Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen. Bislang wurden sieben demolierte Autos bekannt. Die Spur der Vandalen zog sich von der Bahnhofstraße bis zur Zimmermannstraße in Rhina. Die Taten dürften ab ca. Mitternacht passiert sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell