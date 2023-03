POL-FR: Teningen: Unbekannte brechen in Wohnung ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 13.03.2023, um 02:58 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Schloßmattenstraße in Bötzingen ein und entwendeten unter anderem Geldrollen aus den dort stehenden Geldspielautomaten. Die Spieleautomaten wurden brachial aufgebrochen, um an die Geldrollen sowie den Münzauffangbehälter zu gelangen. Der Einbruch wurde wenige Minuten später ...

