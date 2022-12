LPI-SHL: Betrunkener Radfahrer

Wiedersbach (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag insgesamt 30 Festmeter Holz. Dieses lag auf dem Rondell am Fürstenweg, in einem Waldstück zwischen Hildburghausen und Wiedersbach. Dem eigentlichen Besitzer der Baumstämme entstand ein Schaden von ca. 1.800 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu ...

