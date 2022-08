Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Baustellendiebe auf frischer Tat ertappt, Diebesgut sichergestellt

Mannheim-Rheinau (ots)

Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr bemerkte eine Zeugin drei Personen, welche sich im Bereich einer Baustelle in der Graßmannstraße verdächtig verhielten. Die über Notruf informierte Polizei konnte wenig später die zwei Personen in unmittelbarer Nähe zum Tatort feststellen. Beim Erblicken der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten flohen die 20 und 23 Jahre alten Männer in Richtung der Fußgängerbrücke zur Ruhrorter Straße und konnten dort nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Die Verdächtigen wurden im Anschluss auf die Dienststelle gebracht. Durch weitere Ermittlungen konnte schließlich auch der dritte Tatverdächtige ausgemacht werden. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurde weiteres Diebesgut, welches von der Baustelle stammen dürfte, sichergestellt. Alle Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Bei dem sichergestellten Diebesgut handelt es sich um Stahlketten und Werkzeug im Wert von rund 1.000 Euro. Die Männer müssen sich nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten.

