Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Einbruch in Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise

Sinsheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Alten Römerstraße im Ortsteil Steinsfurt ein. Die Einbrecher drangen zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens in die Gaststätte ein, indem zunächst die Eingangstüren aufgehebelt wurden.

Zuvor wurden mehrere, bei den Eingangstüren angebrachte, Bewegungsmelder von den Wänden gerissen. Anschließend verschaffte man sich im Innern des Restaurants gewaltsam weiteren Zutritt in verschlossene Räumlichkeiten. Nachdem die flüchtigen Täter dort eine Geldkassette aufgebrochen hatten, flüchteten diese samt Beute.

Ob die Unbekannten auch für einen Einbruchsversuch in einer benachbarten Baufirma verantwortlich sind, ist derzeit Ermittlungssache.

Über die entstandenen Sach- und Diebstahlschäden liegen noch keine weiteren Informationen vor. Zur weiteren Spurensicherung wurde die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg verständigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261 / 690-0 entgegen.

