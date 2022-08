Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen: Schwimmbadeinbruch; Zeugen gesucht

Reichartshausen (ots)

Bereits in der Nacht zum Freitag brachen bislang unbekannte Täter in das Freibad in der Wannestraße ein. Danach hebelten sie die Türen zum Kassenraum und dem Bademeisterbüro sowie zum Kiosk auf.

Sowohl der der Diebstahlsschaden als auch der der angerichtete Sachschaden lassen sich noch nicht näher beziffern.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führte noch am Freitagvormittag die Spurensicherung durch. Eine Auswertung der gesicherten Spuren dauert noch an.

Wie die bisherigen Ermittlungen allerdings ergaben, brachen zwei Täter, die vermummt waren und Handschuhe trugen, kurz nach Mitternacht, gegen 00.10 Uhr, am Freitagmorgen in das Freizeitbad ein. Zuvor hatten sie offenbar die Umzäunung im Bereich des Feldweges aufgeschnitten, der zu den Krautgärten hinführt.

Möglicherweise war dort auch dort ein Fahrzeug abgestellt, das Zeugen aufgefallen ist, dem sie aber bislang keine besondere Bedeutung schenkten.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern und/oder ihrem Fahrzeug geben können sowie verdächtige Wahrnehmungen rund um das Freizeitbad in den späten Donnerstagabend- oder frühen Freitagmorgenstunden gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell